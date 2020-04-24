AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صبري المنياوي: معظم فرق الدوري لا تريد استكماله.. أدوا الدوري للأهلي.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:33 م
صبري المنياوي
صبري المنياوي
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن معظم فرق الدوري الممتاز لا تريد استكمال الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".

وقال المنياوي في تصريحات تليفزيونية في برنامج جمهور التالتة:" معظم فرق الدوري الممتاز لا تريد استكمال الدوري الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا."

وأضاف المنياوي:" الأهلي متصدر جدول الترتيب بفارق كبير، تريدوا بطل للمسابقة .. أدوا الدوري للأهلي، ليس لدينا مشكلة بخصوص هذا الأمر."

وأكمل المنياوي كلامه قائلًا:" حتى نستكمل الدوري، فنحن نحتاج على الأقل 3 شهور من الآن لعودة المسابقة ، استكمال المسابقة سيكون خطًأ في حق اللاعب المصري، لن يستطيع لعب موسم ونصف بدون توقف، رأيي نقوم بالعودة للتمرينات ، ومن ثم بدء الدوري الجديد."

يذكر أن الدوري المصري قد تم إيقافه لمنتصف شهر مايو، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. إلغاء الهبوط في الدوري الياباني

مدرب أسوان: فرصة استكمال الدوري كبيرة عقب تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

مفاجأة بشأن استكمال الدوري الإماراتي

الاتحاد الفرنسي يفجر مفاجأة بشأن بطل الدوري

حازم إمام يزف نبأ سارا بشأن استكمال الدوري المصري

رئيس الاتحاد الإيطالي يربط عودة اللاعبين للتمرينات بهذا الأمر

ترشيحاتنا

فضل سورة الفاتحة.. شفاء من كل داء وموضع الرقية الشرعية بها في هذه الآية.. رددها كما أوصى النبي

بسبب كورونا.. البترول تنهي اتفاقيات تسوية مصنع دمياط لإسالة الغاز

نائب إسكندرانى يكشف عن مدبر مسيرة الكعبة

5 طرق مختلفة لعمل الفول المدمس في سحور رمضان

تأكيدًا لانفراد صدى البلد.. رامز جلال يقضي رمضان في الحجر الصحي

الصحة: توضح طرق التعامل مع كبار السن لحمايتهم من فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

بعد قصة اقتراح ترامب.. هل يمكن حقن مصابي كورونا بمواد التعقيم؟