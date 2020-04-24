صبري المنياوي: معظم فرق الدوري لا تريد استكماله.. أدوا الدوري للأهلي.. فيديو





وقال المنياوي في تصريحات تليفزيونية في برنامج جمهور التالتة:" معظم فرق الدوري الممتاز لا تريد استكمال الدوري الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا."





وأضاف المنياوي:" الأهلي متصدر جدول الترتيب بفارق كبير، تريدوا بطل للمسابقة .. أدوا الدوري للأهلي، ليس لدينا مشكلة بخصوص هذا الأمر."





وأكمل المنياوي كلامه قائلًا:" حتى نستكمل الدوري، فنحن نحتاج على الأقل 3 شهور من الآن لعودة المسابقة ، استكمال المسابقة سيكون خطًأ في حق اللاعب المصري، لن يستطيع لعب موسم ونصف بدون توقف، رأيي نقوم بالعودة للتمرينات ، ومن ثم بدء الدوري الجديد."





يذكر أن الدوري المصري قد تم إيقافه لمنتصف شهر مايو، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"









أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن معظم فرق الدوري الممتاز لا تريد استكمال الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".