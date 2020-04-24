صرف إعانة عاجلة لمدربي الكاراتيه متضرري أزمة كورونا





أكد الدهراوي أنه تم التواصل مع المسؤولين بـ وزارة الشباب والرياضة لطلب الموافقة على قيام الاتحاد بصرف إعانة عاجلة للمدربين الأكثر تضررا لمواجهة تلك الأزمة.





أضاف أنه تم التواصل رغم ان قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية للاتحاد قد خلت من اى نص يخول لمجلس الإدارة منح إعانات للمدربين سواءا فى الظروف العادية أو الاستثنائية.





وأوضح الدهراوي أنه رغم ذلك تقرر صرف إعانة عاجلة بمبلغ 500 جنيه (لا ترد) لكل مدرب وفقا لشروط معينة بعدما تم الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة عليها.





وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الشروط تتمثل في أن يكون المدرب مقيدا بالاتحاد لموسم 2019-2020 ومسددا للاشتراك وألا يكون مؤمنا عليه بصندوق التأمين الاجتماعي، وأن يكون مشتركا في نشاط الاتحاد (الاختبارات) عن موسم 2019-2020.





وأكد أنه تم تكليف افرع الاتحاد (القاهرة - الاسكندرية - الجيزة - القليوبية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الدقهلية ) بصرف تلك الإعانات من موارد الفرع وطبقا لنفس الشروط السابقة.





وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للكاراتيه سيقوم بصرف الإعانات عن باقى الفروع بناء على الكشوفات المقدمة من كل فرع بالإضافة إلى تكليف افرع الاتحاد بسرعة إنهاء إجراءات الصرف خلال اسبوع كحد اقصى مع موافاة الاتحاد بكشف الاسماء معتمدة من مجلس إدارة الفرع .