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فن

أخبار الفن| عصام كاريكا يفضح مقلب رامز جلال.. حقيقة تبرؤ يوسف الشريف من مسلسل النهاية

السبت 25/أبريل/2020 - 12:25 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على السوشيال ميديا، بعد انتشار تغريدة منسوبة للفنان يوسف الشريف، يتبرأ فيها من مسلسله الجديد «النهاية» من أجل الالتزام بالصلاة والطاعات في شهر رمضان المبارك. 

تحدث الفنان عصام كاريكا، من خلال برنامجه الإذاعي «كاريكا وحواديتو» عن كواليس وقوعه في برامج المقالب التي عرضت مسبقًا عبر الشاشة الصغيرة في الموسم الرمضاني. 

نشر الفنان رامز جلال، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أولى حلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، والتي كانت ضيفتها الفنانة غادة عادل. 

عرضت قناة ON E الفضائية، أولى حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد رصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

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