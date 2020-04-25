أخبار الفن| عصام كاريكا يفضح مقلب رامز جلال.. حقيقة تبرؤ يوسف الشريف من مسلسل النهاية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :





حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على السوشيال ميديا، بعد انتشار تغريدة منسوبة للفنان يوسف الشريف، يتبرأ فيها من مسلسله الجديد «النهاية» من أجل الالتزام بالصلاة والطاعات في شهر رمضان المبارك.

