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فن

أيوة عارفين.. عصام كاريكا يفضح مقالب رامز جلال وهاني رمزي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:29 م
عصام كاريكا - رامز
عصام كاريكا - رامز جلال - هاني رمزي
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سعيد فراج
تحدث الفنان عصام كاريكا، من خلال برنامجه الإذاعي «كاريكا وحواديتو» عن كواليس وقوعه في برامج المقالب التي عرضت مسبقًا عبر الشاشة الصغيرة في الموسم الرمضاني. 

وظهر، كاريكا في الفيديو، الذي نشره عبر يوتيوب، يتحدث صراحة عن فبركة هذه المقالب، قائلًا: «كل الناس لما بتشوفني عامل الكاميرا الخفية بتقولي والنبي ممكن أسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة؟ هو أنتوا بتكونوا عارفين"».

وصدم كاريكا، متابعيه قائلًا: «أيوة عارفين»، في إشارة منه إلى علمه مسبقًا بكواليس المقلب قبل تصويره، مستعرضًا لقطات سابقة من برنامج «رامز قرش البحر» الذي وقع ضحية فيه. 

ولم يكتف كاريكا، بذلك، وفضح مقالب هاني رمزي، قائلًا: «أخر حاجة مع هاني رمزي .. صراحة طلعت .. بالصدفة كان ليا صديقة ممثلة قالتلي خلى بالك يا عصام ده مقلب .. قولتلها ايه ده أنا جاي على انه لقاء مع أطفال وهنغني.. قالتلي بقولك ايه يا عصام هتطلع الجبل والعربية هتقع بيك».

وتابع كاريكا: «يعني تفتكروا الفنان جورج وسوف بحالته الصحية دي ربنا يديله الصحة يقدر يطلع طيارة مع رامز جلال ويستحمل المقلب ده .. وشاروخان اللي بيمشي معاه 20 سيكيورتي فجأة يبقى لوحده». 

يذكر أن رامز قدم العام الماضي برنامج رامز فى الشلال، ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.
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