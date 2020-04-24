عادي.. إجابات جريئة من غادة عادل قبل مواجهة رامز جلال.. فيديو

وقعت الفنانة غادة عادل ، في مقلب رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

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وأجابت غادة عادل، على سؤال بشأن الطلاق، قائلة: "الطلاق الجواز والخلفة كلها حاجات موجودة في حياتنا ومفيهاش مشاكل وبشوفها عادية، وعملي لم يأخذني من أولادي وهم لا يعتبروني أمهم والعلاقة بيننا جيدة".





وأضافت الفنانة، أن لديها خمسة أبناء، فيما سخر رامز جلال منها، قائلا: "أرنبة قاعدة معانا".





وخلال المقلب، دخل رامز جلال، بشكل صادم بعد أن قطع صورة له كان يقف خلفها، وظهر فجأة أمام غادة عادل، التي كانت تجلس على كرسي مخصصا للمقلب، الأمر الذي تسبب في إصابتها بالذهول.





وقام رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل اتجاه وسط صراخ من الضحية.





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.