أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب غادة عادل

نشر الفنان رامز جلال، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أولى حلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، والتي كانت ضيفتها الفنانة غادة عادل.





وشارك رامز جلال، بوستر برنامجه في التغريدة، وعلق قائلًا: «اللهم لك الف حمد وشكرا .. ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، لتنهال عليه التعليقات.





كما شارك، صورًا عبر انستجرام من حلقة اليوم، وعلق قائلًا: « الام التى خلعت مريلت المطبخ وارتدت السواريه، غادة عادل فى #رامز_مجنون_رسمي .. نورتيني يا دودو ».





وحلت غادة عادل ضيفة الحلقة الأولى من برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





وخلال المقلب، دخل جلال، بشكل صادم بعد أن قطع صورة له كان يقف خلفها، وظهر فجأة أمام غادة عادل، التي كانت تجلس على كرسي مخصص للمقلب، الأمر الذي تسبب في إصابتها بالذهول.



فيما جاوبت، عن سؤال بشأن الطلاق، قائلة :"الطلاق والجواز والخلفية كلها حاجات موجودة في حياتنا ومفيهاش مشاكل وبشوفها عادية، وعملي لم يأخذني من أولادي وهم لا يعتبروني أمهم والعلاقة بيننا جيدة".

وأضافت الفنانة، أن لديها خمسة أبناء، فيما سخر رامز جلال منها، قائلا :"أرنبة قاعدة معانا".

ووجه رامز جلال، عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

