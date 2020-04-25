مسلسل البرنس الحلقة 1.. خطأ كارثي يشعل السوشيال ميديا





وقد سخر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على خطأ فادح شهدته الحلقة الأولى، بعدما تم تبديل سيارة بأخرى بشكل غير مبرر.



وعلق الإعلامي تامر بشير المتخصص في برامج السيارات على المشهد عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: جاتله عربيه اكسنت Rb معجونة من وشهااااا ...يسبها ترجع عادي لا البرنس بقى .. طلعت من السمكره النترا وعلق الإعلامي تامر بشير المتخصص في برامج السيارات على المشهد عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا:عادي





ويعرض مسلسل " البرنس " يوميا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحا.





ويشارك فى بطولة العمل، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.





مسلسل "البرنس" ثانى عمل يجمع بين المخرج محمد سامى و محمد رمضان ، بعد أن قدما مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحا واضحا



