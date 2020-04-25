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سيارات

ماذا يحدث عند تشغيل السيارة بدون زيت للمحرك؟.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يتكون المحرك من مجموعه من المكابس (البساتم) تتناوب في حركة إزاحة ذهابا وإيابا من أجل إدارة عمود ( الكرنك ) وبذلك تتولُّد حركة دورانية من حركه ترددية منتظمة.

من المعروف ان زيت المحرك يستخدم لتزييت محركات الاحتراق الداخلي في السيارة وخاصة الاجزاء المتحركة منه

وبعد معرفة أهمية زيت محرك السيارة ودوره  المهم فهل تظن بأن بأمكانك تشغيل  سيارتك بدون زيت  المحرك .؟

بعد تشغيل السيارة بدون زيت في محرك تبقى حرارة المحرك منخفضة أكثر من المحرك الذي يحتوي على زيت في أول 5 دقائق

 

سيستمر المحرك بالعمل بدون زيت لمدة 15 دقيقة تاركا أضرار كبيرة في المحرك فعدم وجود الزيت الكافي للمحرك يعمل على احتكاك مكونات المحرك ببعضها البعض محدثة تلفا كبيرا وفيه وربما انفجاره لاحقا.

 ستفكر ماليا أكثر في فحص زيت المحرك باستمرار وتغييره أيضا للحفاظ على عمر محرك السيارة والسيارة ككل أيضا، فوجود الزيت في المحرك ضروري كضرورة الدم في جسم الإنسان.

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