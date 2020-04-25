أوتو فيستر: الزمالك يسكن قلبي وعشت معه أفضل موسم في تاريخي.. فيديو

صرح الألماني أوتو فيستر المدير الفني الأسبق للزمالك بأن النادي يسكن قلبه، قائلًا أنه قاده في موسم 2000-2001 لأفضل نتائج في تاريخ النادي.





وقال أوتو فيستر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الزمالك هو النادي الذي يسكن قلبي."





وتابع: "في موسم 2000-2001 كان أفضل موسم بالنسبة للزمالك وتمكنا من الفوز ببطولة إفريقيا والدوري والسوبر وهذا الموسم الأفضل بالنسبة لي."





وأضاف: "أتذكر كل اللاعبين في نادي الزمالك بداية من عبدالواحد، التابعي، حسام حسم وإبراهيم حسن وحازم إمام وكل اللاعبين لا يمكن أن أنساهم لأنهم لاعبين متميزين، وأتذكر ميدو ومباراة الإسماعيلي التي شهدت على 7 أهداف."





واستطاع أوتو فيستر الزمالك خلال الفترة من 1999 وحتى 2002.