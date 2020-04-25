عقد امتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي أونلاين بجامعة جنوب الوادي

بدأ مركز التدريب بجامعة جنوب الوادى، عقد امتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمى، بنظام الـ" أونلاين" للمتقدمين للحصول على شهادات المركز، فى إطار الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وجهت بعقد الامتحانات بالمركزعن بعد نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، حيث أن المتدرب يدخل على امتحانات مجهزة بالمجلس الأعلى للجامعات ببنك الأسئلة وباسم مستخدم وباسوورد خاص به مُعد مسبقًا.





وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن شهادة أساسيات التحول الرقمي شرط من شروط منح طلاب الدراسات العليا لدرجة الدبلوم والماجستير والدكتوراة وكشرط تعيين للهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بناءً علي قرارات المجلس الأعلى للجامعات.





وأشار الدكتور شعبان حرب، مدير مركز التدريب بالجامعة علي تكنولوجيا الحاسب الآلي وتطبيقاته، إلى أن مركز التدريب بالجامعة هو أول مركز معتمد من المجلس الأعلي للجامعات يجري التدريب والامتحان علي شهادة أساسيات التحول الرقمي في الجامعات المصرية.







وأوضح حرب، أن أكثر من 90 متدربا قد أدوا الامتحان عن بعد في 3 دورات تدريبية هي العروض التقديمية وصفحات الويب وتطبيقات الهاتف الذكي وزادت نسبة النجاح عن 95%.







وأشار حرب، إلى أنه جاري استئناف التدريب بالمركز للمستفيدين عن بعد باستخدام تكنولوجيا الاتصالات عن بعد، ومشيدًا بالدعم الفني والتقني المقدم من المجلس الأعلي للجامعات وخاصة من الدكتور محمد حسن جاد مدير وحدة التدريب التابعة لوحدة الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات.

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