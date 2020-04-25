AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عقد امتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي أونلاين بجامعة جنوب الوادي

السبت 25/أبريل/2020 - 10:05 ص
جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
Advertisements
يوسف رجب

بدأ مركز التدريب بجامعة جنوب الوادى، عقد امتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمى، بنظام الـ" أونلاين" للمتقدمين للحصول على شهادات المركز، فى إطار الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وجهت بعقد الامتحانات بالمركزعن بعد نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، حيث أن المتدرب يدخل على امتحانات مجهزة بالمجلس الأعلى للجامعات ببنك الأسئلة وباسم مستخدم وباسوورد خاص به مُعد مسبقًا.


وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن شهادة أساسيات التحول الرقمي شرط من شروط منح طلاب الدراسات العليا لدرجة الدبلوم والماجستير والدكتوراة وكشرط تعيين للهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بناءً علي قرارات المجلس الأعلى للجامعات.


وأشار الدكتور شعبان حرب، مدير مركز التدريب بالجامعة علي تكنولوجيا الحاسب الآلي وتطبيقاته، إلى أن مركز التدريب بالجامعة هو أول مركز معتمد من المجلس الأعلي للجامعات  يجري التدريب والامتحان علي شهادة أساسيات التحول الرقمي في الجامعات المصرية.


وأوضح حرب، أن أكثر من 90 متدربا قد أدوا الامتحان عن بعد في 3 دورات تدريبية هي العروض التقديمية وصفحات الويب وتطبيقات الهاتف الذكي وزادت نسبة النجاح عن 95%.


وأشار حرب، إلى أنه جاري استئناف التدريب بالمركز للمستفيدين عن بعد باستخدام تكنولوجيا الاتصالات عن بعد، ومشيدًا بالدعم الفني والتقني المقدم من المجلس الأعلي للجامعات وخاصة من الدكتور محمد حسن جاد مدير وحدة التدريب التابعة لوحدة الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات.

اقرأ أيضًا:

أسرته في عزل ذاتي.. تشييع جثمان الطبيب ضحية كورونا بقنا

أول شهدائها في معركة كورونا.. أطباء قنا تنعى الدكتور أشرف عدلي

بعد أيام من المعاناة.. فيروس كورونا ينتصر على أشهر أطباء القلب بقنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

14 جامعة تشارك فى أولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع بـ بنها

على هامش يوم أولمبياد الحاسبات الرابع.. رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات

جامعة الوادي الجديد تستعد للإصلاح الإداري والتحول الرقمي

الدراسة أونلاين بسبب كورونا.. رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

ترشيحاتنا

هل يمكن إعادة فتح المقاهى وصالات الجيم.. البرلمان يجيب

صحابي في الإسلام .. الزبير بين العوام أول من سلَّ سيفًا في سبيل الله

أخطاء فادحة.. دينا الشربيني في مرمى النقد بمسلسل لعبة النسيان

دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان

فانوس ده ولا بيت.. قبطي يفاجئ المسلمين في رمضان..ِشاهد

الحقيقة الكاملة وراء اختفاء كيم يونج أون.. هل مات زعيم كوريا الشمالية أم هرب من كورونا ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور

عزومتك عندنا.. أرز بالخلطة وبفتيك بالخضار مع سمبوسك بالجبنة.. والحلو قطايف بالتمر والمكسرات

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا