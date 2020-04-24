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محافظات

أول شهدائها في معركة كورونا.. أطباء قنا تنعى الدكتور أشرف عدلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:35 م
نقابة أطباء قنا تنعي
نقابة أطباء قنا تنعي أول شهدائها في معركة فيروس كورونا
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يوسف رجب

نعت نقابة أطباء قنا، أول شهدائها في معركة فيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس خلال أداء عمله، وتوفي بعدما تمكن الفيروس من جسده في مستشفى العزل بمحافظة أسوان.


ووصفت النقابة في بيانها المقتضب، اليوم الجمعة، وفاة الطبيب الراحل الدكتور أشرف عدلي، استشارى القلب بمستشفي قنا العام، بأنه مصاب جلل.


تفاعل عدد كبير من أبناء قنا، مع وفاة أحد أبطال الجيش الأبيض، والذي يتمتع بسمعة طيبة في مجال علاج القلب و الأوعية الدموية.


يعد الدكتور أشرف عدلي، أول أطباء قنا، المتوفين بفيروس كورونا، خلال تعامله الطبي مع أحد الحالات المصابة بالمرض.


يذكر أن الدكتور أشرف عدلي" استشارى أمراض القلب بمستشفي قنا العام" يشغل منصب رئيس قسم العناية القلبية بالمستشفي العام.

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