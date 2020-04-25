بقيمة 793 مليون دولار.. مصر تصدر حليا وأحجارا كريمة خلال 3 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من "الحلي والأحجار الكريمة" خلال الفترة "يناير - مارس" من العام الحالي بنحو 58% بقيمة 290 مليون دولار لتبلغ 793 مليون دولار مقابل 503 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أنه تم التصدير لنحو 21 دولة منها 5 دول لم يتم التصدير لها العام الماضي تضمنت "أستراليا - اليابان-التشيك - روسيا الاتحادية - كرواتيا".





وأشار إلى أن "الإمارات العربية المتحدة" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة" مستحوذة على نحو 70.3 % من إجمالي الصادرات بما قيمته 558 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثانية " كندا" بنحو 24% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 190 مليون دولار.





وذكر التقرير أن "أستراليا" احتلت المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري مستحوذة على 4% من قيمة الصادرات بقيمة بلغت 32 مليون دولار، تلتها "البحرين" بما قيمته 9 ملايين دولار، وجاءت "المملكة العربية السعودية" في المرتبة الخامسة باستحواذها على 0.37% بقيمة بلغت 3 ملايين دولار، ثم "تركيا" بقيمة بلغت 428 ألف دولار، وفي المرتبة السابعة "إيطاليا" بنحو 94 ألف دولار، وجاءت "الولايات المتحدة الأمريكية" في المرتبة الثامنة بقيمة بلغت 19 ألف دولار، تلتها "ألمانيا الاتحادية" بنحو 9 آلاف دولار، وفي المرتبة العاشرة "الكويت" بما قيمته 4 آلاف دولار.





من جانب آخر، أشار المجلس إلى تراجع صادرات "الرخام والجرانيت" خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 31%، حيث تم تصدير 395.4 ألف طن بقيمة بلغت 42 مليون دولار مقابل 575.1 ألف طن بقيمة بلغت 61 مليون دولار.





وأوضح أنه تم خلال الفترة "يناير- مارس" من العام الحالي التصدير لنحو 87 دولة منها دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت "فيتنام - الفلبين - كازاخستان - الكونغوبرازفيل - كوستاريكا - فنزويلا - سلوفاكيا - بوليفيا - دومينيكا - كندا - فنلندا - بوركينا فاسو".





وذكر التقرير أن "الصين" احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 98.510 ألف طن بقيمة بلغت 6.519 مليون دولار، تلتها "المملكة العربية السعودية" بنحو 71.022 ألف طن بقيمة بلغت 5.909 مليون دولار، واحتلت "كوريا الجنوبية" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للرخام المصري بنحو 49.740 ألف طن بقيمة بلغت 3.145 مليون دولار، ثم "الجزائر" بنحو 20.450 ألف طن بقيمة بلغت 2.852 مليون دولار.



