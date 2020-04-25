ابنة الطبيب اللواح توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا بعد خروجها من مستشفى العزل





وأكدت ابنة اللواح، أن التجربة لم تكن سهلة، ووجهت رسالة للمواطنين، بالجلوس بالمنازل، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس القاتل، مشيرة إلى أنها تعلمت من التجربة الالتزام بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وارتداء كمامة وقفازات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.





كما وجهت إسراء اللواء، الشكر لأهلها بمدينة بورسعيد وفي جميع المحافظات، والذين تأثروا بفاجعة وفاة والدها نتيجة إصابته بالفيروس، ودعوا لها وساندوها خلال أزمتها.





وخرجت اللواح، اليوم السبت، بعد عزلها الطبي بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، وبعد تأكد سلبية إصابتها.



وجهت الدكتورة إسراء اللواح، ابنة الطبيب الشهيد أحمد اللواح، الذي توفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء خروجها من مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، اليوم السبت، الشكر لأطقم الأطباء بالمستشفى والدكتور علي حطب، مدير المستشفى، وأعضاء قسم التمريض، وذلك لتعاونهم وتقديم خدمة علاجية مميزة لها ولجميع مصابي فيروس كورونا المستجد.