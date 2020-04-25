رئيس جامعة حلوان: سنترك فرصة أسبوعين للاستعداد لامتحانات المرحلة النهائية.. وموعد مناقشة مشاريع التخرج متروك للكليات

صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بشأن قرارات مجلس الجامعة حول آليات امتحان طلاب المرحلة النهائية، إنه سيتم عقد امتحاناتهم فور إعلان إلغاء تعليق الدراسة، مشيرا إلى أن الجامعة ستترك للطلاب فترة أسبوعين من قرار إلغاء تعليق الدراسة ليستعد الطلاب للامتحانات.





وأضاف نجم، أنه بالنسبة للجان الامتحانات سيراعى ترك مسافات بين الطلاب وبعضهم للحرص على سلامة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح أنه بالنسبة لمشروع التخرج فالأمر متروك لكل كلية للبث في أمر هل سيتم مناقشة مشاريع التخرج قبل بداية الامتحانات أو بعد الانتهاء منها؟.





وبالنسبة للتجنيد للذكور فقد تقدمت الجامعة لإدارة التجنيد بطلب استفسار حول هذا الأمر وفى انتظار رد الإدارة حول موقف الطلاب من تأجيل التجنيد.