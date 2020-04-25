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رياضة

نجم المنتخب الأوليمبى يتحدى كورونا ويحتفل بعقد قرانه.. فيديو وصور

السبت 25/أبريل/2020 - 12:47 م
عبد الرحمن مجدى مع
عبد الرحمن مجدى مع زوجته بعد عقد قرأنه
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نانسي ابراهيم
احتفل عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأسماعيلي ولاعب المنتخب الأولمبي، بعقد قرانه علي "منة رشوان"مساء أمس وسط حضور عائلي في المنزل وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأستغل نجم الدراويش فترة التوقف لعقد قرانه، الإ إنه أجل حفل الزفاف لنهاية العام الجاري.

كان عبدالرحمن مجدي تلقي عرضآ وديآ من النادي الأهلي بالاضافة لعروض أحتراف خارجي، إلا أن النادي الإسماعيلي يرفض اتخاذ أي قرار في ملف رحيل الثنائي عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي الا بعد عودة النشاط الرياضي.

ويحتل الاسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى  22 نقطة، وودع بطولة كأس مصر، ووصل الي نصف نهائي البطولة العربية وينتظر إستكمال البطولة.
نجم المنتخب الأوليمبى يتحدى كورونا ويحتفل بعقد قرانه.. فيديو وصور
نجم المنتخب الأوليمبى يتحدى كورونا ويحتفل بعقد قرانه.. فيديو وصور
نجم المنتخب الأوليمبى يتحدى كورونا ويحتفل بعقد قرانه.. فيديو وصور
نجم المنتخب الأوليمبى يتحدى كورونا ويحتفل بعقد قرانه.. فيديو وصور
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