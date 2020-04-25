مسلسل الاختيار يتصدر تريند تويتر.. مغردون: المسلسل لازم يتعرض على نت فليكس علشان العالم كله يشوفه

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بعنوان "الاختيار"، بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي يتناول حياة البطل الشهيد أحمد صابر المنسي ويقوم ببطولته الفنان أمير كرارة.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاءت أبرز التغريدات عبر الهاشتاج كالآتى:





- اللهم احتسبه من الشهداء هو وكل من دافع عن الوطن #الاختيار.





- الحكاية مش في البدلة الحكاية في اللي بتعمله وانت لابس البدلة.





- كنت ف الجيش.. المنسى وجنوده رجعوا ملفوفين بالأعلام.. وعمرى ما هنسى اليوم ده وهم نازلين من الطيارة.





- المسلسل ده لازم يتعرض على نت فيلكس علشان العالم كله يشوفه.





- أظن أقوى بداية لحد الآن.. حدث مشوق، حوار عميق، تفاصيل متقنة.. أكثر بداية موفقة.





- رحم الله من ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل وطننا الغالي وشعبنا العظيم.. شهداؤنا الأبطال المجد والفخر لكم وبكم.. ستظل بطولتكم وتضحياتكم بوصلتنا لتنمية وطننا والدفاع عنه #تحيا_مصر #الاختيار.





مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.





المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى.





والعمل بطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد امام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار.







