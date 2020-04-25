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فن

بعد الاختيار.. أحمد العوضي ينافس حبيبته ياسمين عبد العزيز على تريند

السبت 25/أبريل/2020 - 02:09 م
احمد العوضي وياسمين
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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شروق ابراهيم
تشارك الفنان احمد العوضي، مع حبيبته الفنانة ياسمين عبد العزيز في المنافسة على تريندات مسلسلات رمضان، حيث يشارك الثنائي الشهير بمسلسل " الاختيار" و " نحب تاني لية" في سباق الموسم الرمضاني.

واثار احمد العوضي الجدل بأدائه لشخصية الارهابي هشام عشماوي في اولى حلقات مسلسل " الاختيار" ، وظهرت في الحلقة الأولى لقطات حية ، أيضًا من عملية القبض على هشام عشماوي، ومحاورة الإعلامي خالد أبو بكر، له، لتنتقل الأحداث بعدها (فلاش باك) إلى ما قبل العملية، وتتناول الفارق بين شخصيتي المنسي وعشماوي، وكيف للأخير أن تبنى أفكار الجماعات الإرهابية.

وكذلك ياسمين عبد العزيز بدور غالية في مسلسلها ونحب تاني لية وهي شخصية محبه للحياه وللأشخاص حولها.

بينما يجسد الفنان شريف منير، شخصية زوجها عبدالله، الذي يتجاهلها، ويهمل مشاعر الحب التي تكنها تجاهه، وقامت ياسمين بعمل مفاجأه له للتعبير عن حبها لكنه لم يعطي لها اهتمامًا وعرض عليها الخروج وقضاء الوقت مع اصدقائهما.

ونشبت مشاجرة بين شريف منير، وبين أحد الأصدقاء بسبب حديثه المبالغ فيه مع ياسمين واهتمامه الزائد بها، الأمر الذي ادى لخلاف ايضا بين شريف منير وياسمين، حتى طلبت منه الأنفصال، الأمر الذي نفذه دون تردد في المشهد التالي.
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