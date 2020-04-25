تجهيز حجر صحي بسفاجا لاستقبال المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي..تفاصيل

كشفت مصادر بمحافظة البحر الاحمر عن تنظيم رحلات بحرية، خلال ٧٢ ساعة، لعودة المصريين العالقين في ميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجا البحري.





وأوضحت المصادر أنه تم توجيه خطاب من اللواء بحري رضا اسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بشأن موافقة وزير النقل، على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا البحري بالسعودية.





وأكدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه إخضاع الركاب المصريين العالقين العائدين من ميناء ضبا، للحجر الصحي بأحد فنادق سفاجا للتأكد من خلوهم من كورونا، وذلك بعد نقلهم بإحدى العبارات إلى ميناء سفاجا البحري.





وأضافت المديرية أنه سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائي بصحة البحر الأحمر، ثم يتوجهون إلى فندق الإقامة ويجرى تعقيمهم وتعقيم حقائبهم ومتعلقاتهم الشخصية.

وتلقى الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إخطارا من قطاع النقل البحري، بموافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بناء على توجيهات مجلس الوزراء، على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي.