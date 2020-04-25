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رياضة

بسبب كورونا.. اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تلغي الإفطار الجماعي

السبت 25/أبريل/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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يسرى غازى
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عدم إقامة افطار جماعي للعاملين بالإدارات واللجان فى الجبلاية خلال شهر رمضان لهذا العام.

يأتي ذلك تماشيا من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني للتدابير والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. 

وتدرس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الاستعاضة عن الإفطار الجماعي للعاملين بالإدارات واللجان فى الجبلاية بمنح مبلغ مالى لكل موظف يتم صرفه بمعرفة الإدارة المالية.

وكان وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى بكرة القدم كشف عن حقيقة ارسال الفيفا مبلغ 500 ألف دولار مساهمة الى الجبلاية نظرًا لـ تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم .

وقال وليد العطار فى تصريحات خاصة لصدى البلد : لا صحة على الإطلاق بشأن تلقى الجبلاية دعما مالية قيمته ٥٠٠ الف دولار للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا داخل البلاد. 

لفت الى انه فور تلقى اى دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سوف يتم الإعلان عنه بكل شفافية عبر الموقع الرسمي للجبلاية.

يذكر ان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني  اصدرت بيانا جاء على التحو التالي: " بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.


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