محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات القومية بالخانكة.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددًا من المشروعات القومية الجاري إنشاؤها بمدينة الخانكة ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مشروع سحارة بلبيس والبالغ عددها 5 بوابات كبيرة وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة وتتكون السحارة من ماسورة قطرها 3.200 متر بطول 245 م. ط للماسورة، لكي تستوعب صرف يصل إلى 4.1 مليون متر مكعب يوميًا، حيث تعمل السحارة على نقل مياه مصرف بلبيس إلى بحر البقر والذي يصب في بحيرة المنزلة من أسفل ترعة الإسماعيلية حيث يتم الانتهاء والتسليم فى شهر يونيه القادم.





وتابع المحافظ جولته بتفقد كوبري أبو زعبل الجديد الذي تم انشائه على ترعة الإسماعيلية بتكلفة تجاوزت 100 مليون جنيه وتبلغ نسبه تنفيذه 99%، حيث وجه المحافظ بتوسعه نزلة الكوبري من ناحيه طريق مصرف الجبل الأصفر ورصف الطريق أيضا مؤكدا أنه بافتتاحه ستحدث إنفراجة مرورية كبيرة.





كما تابع الهجان جولته بتفقد محطة صرف صحى قري المنايل وكفر حمزة وسندوة بطاقة 10 ألاف م3 وتبلغ نسبة التنفيذ 99% بتكلفة 308 مليون جنيه حيث وجه المحافظ بسرعه التسليم والتشغيل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.





كما تفقد محطة مياه سرياقوس العملاقة والتي تعمل بطاقة 145 ألف متر مكعب / يوم (1700 لتر / ثانية) وتعمل بأحدث النظم وتعد من أكبر المحطات وتقع علي مساحة 12 فدان وتخدم حوالي مليون نسمة من قرى سرياقوس وسندوة وكفر حمزة والمنايل وعرب العيايدة والمنية والجبل الأصفر والقلج حيث سيتم التشغيل التجريبي لها قريبا وأكد المحافظ خلال تفقده المحطة أنه بعد التشغيل الرسمي سيتم حل مشكلة المياه بالمنطقة.