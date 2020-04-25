الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع محمد عنتر من الزمالك .. فيديو





وذكرت قناة اون تايم ، ان نادي الاسماعيلي فتح خط المفاوضات مع محمد عنتر لضمه من بداية الموسم القادم .





وتابعت ، عقد محمد عنتر مستمر مع نادي الزمالك ولا يحق التوقيع لآي نادي ألا الرجوع لآدارة القلعه البيضاء .





وشددت تقرير القناة ، علي ان عنتر اشترط علي الزمالك ان يلعب اساسيا فى الموسم القادم ، وعدم الجلوس علي دكة البدلاء لعدم تكرار ما حدث معه فى الفترة الماضية .





وواصلت ، ان عنتر خرج من حسابات كارتيرون والدليل استبعاده المعتاد وجلوسه علي دكة البدلاء علي حساب محمد اوناجم .









كشفت تقارير اعلامية ، عن اقتراب محمد عنتر نجم الزمالك من الرحيل فى الميركاتو الصيفي مع انتهاء عقده فى نهايه الموسم .