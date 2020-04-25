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رياضة

الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع محمد عنتر من الزمالك .. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 07:13 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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حسن العمدة
كشفت تقارير اعلامية ، عن اقتراب محمد عنتر نجم الزمالك من الرحيل فى الميركاتو الصيفي مع انتهاء عقده فى نهايه الموسم .

وذكرت قناة اون تايم ، ان نادي الاسماعيلي فتح خط المفاوضات مع محمد عنتر لضمه من بداية الموسم القادم .

وتابعت ، عقد محمد عنتر مستمر مع نادي الزمالك ولا يحق التوقيع لآي نادي ألا الرجوع لآدارة القلعه البيضاء .

وشددت تقرير القناة ، علي ان عنتر اشترط علي الزمالك ان يلعب اساسيا فى الموسم القادم ، وعدم الجلوس علي دكة البدلاء لعدم تكرار ما حدث معه فى الفترة الماضية .

وواصلت ، ان عنتر خرج من حسابات كارتيرون والدليل استبعاده المعتاد وجلوسه علي دكة البدلاء علي حساب محمد اوناجم .


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