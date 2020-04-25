مسلسل عمر ودياب الحلقة 2 : علي ربيع ومصطفى خاطر يتعرضان لحادث ومهددان بالحبس

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل عمر ودياب المعروض على قناة on e، بقيام علي ربيع ومصطفى خاطر بشراء تاكسي بالتقسيط، بعدما كانوا يبحثوا عن عمل في الحلقة الاولي، وبالفعل يحصلون على تاكسي بالتقسيط، ولكنهم لم تكتمل فرحتهم به، ففور خروجهم من المحل، يتعرضون لحادث ويفقدون التاكسي.





ويضع الثنائي في مشكلة خاصة انهم ملزمون بالقسط المطلوب للتاكسي والا سيحبسون، ويضروا للبحث عن عمل من جديد، ويجدون احد الشركات تطلب فرد امن وسواق ويذهبون.





كان مصطفى خاطر قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية أنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل، وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".









مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.









يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.



