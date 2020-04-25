شاهد.. تحالف رزان مغربي ونيللي كريم ضد السقا ونجم الأكشن يبهر الجماهير

في ثاني حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم، تظهر الفنانة نيللي كريم كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا" الذي تعرضه "MBC مصر" يوميا في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.





وشهدت الحلقة تحالف مقدمة البرنامج رزان مغربي مع الفنانة نيللي كريم، لهزيمة نجم الاكشن احمد السقا في لعبة البولينج إلا ان الأخير فاجأهم بإلقاء الكرة وهو مغلقا لعينه.





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.