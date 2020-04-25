AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. تحالف رزان مغربي ونيللي كريم ضد السقا ونجم الأكشن يبهر الجماهير

السبت 25/أبريل/2020 - 08:41 م
السقا ونيللي كريم
السقا ونيللي كريم
Advertisements
حمزة شعيب
في ثاني حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم، تظهر الفنانة نيللي كريم كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا" الذي تعرضه "MBC مصر" يوميا في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

وشهدت الحلقة تحالف مقدمة البرنامج رزان مغربي مع الفنانة نيللي كريم، لهزيمة نجم الاكشن احمد السقا في لعبة البولينج إلا ان الأخير فاجأهم بإلقاء الكرة  وهو مغلقا لعينه.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة. 

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قائمة ضيوف برنامج أحمد السقا

محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر

أحمد السقا ينتهي من آخر حلقات برنامجه "اغلب السقا" في لبنان

محمد هنيدي يغلب أحمد السقا فى أولى حلقات برنامجه

أحمد السقا يحرج محمد هنيدي ويسحقه في كرة القدم

فشل ذريع لـ محمد هنيدي في لعبة سيف الساموراي ببرنامج اغلب السقا

ترشيحاتنا

الكنيسي: كنت مراسلا حربيا في 73 وتقبلت دور أحمد رزق فى الممر

فيديوجراف.. تفاصيل القبض على سما المصري

أول تحرك برلماني ضد إعلان قطونيل.. نائب يطالب بوقف عرضه ومعاقبة الشركة

بعد تصريح مثير عن زوجها السابق.. التفاصيل الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان

عادة سيئة تفسد الصوم في نهار رمضان.. علي جمعة يكشف عنها

للضغط المرتفع .. مشروب يحمي من المخاطر ويمنع العطش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. علاقة أم على بالصراع بين عز الدين أيبك وشجر الدر

من الحجر المنزلي .. نسرين طافش تتألق بإطلالة بسيطة

بدون جراحة.. تقنية تخلصك من مشاكل البشرة