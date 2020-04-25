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فن

ينعاد على الجميع بالخير.. رولا سعد تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 10:06 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران
هنأت الفنانة اللبنانية رولا سعد متابعيها، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بمناسبة حلول شهر رمضان.

ونشرت  "رولا": ‏صورة، وعلقت عليها: "رمضان كريم.. وينعاد على الجميع بالخير والصحة والبركة".

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.

وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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