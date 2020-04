تعليق مؤثر من محمد رجب على مشاركته ضيف شرف في "الاختيار"

View this post on Instagram

شرف لي ان شاركت في مسلسل الاختيار الذي يحكي عن ابطال عظماء وقفوا ضد الارهاب لحمايه الوطن رحم الله شهداء الوطن والف مبروك لخويا النجم امير كراره💪💪💪💕