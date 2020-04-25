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أخبار العالم

روسيا: 38 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت 25/أبريل/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت روسيا، اليوم السبت، وفاة 38 شخصا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا في موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 404.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن السلطات في موسكو قولها في بيان: "في موسكو توفي 38 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وكان اختبار إصابتهم بفيروس كورونا إيجابيا"​​​، فيما بلغ عدد الوفيات أمس الجمعة في العاصمة الروسية 41 حالة.

وذكرت السلطات الروسية في وقت سابق من السبت، أنه تم إجراء نحو 2.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا في البلاد حتى الآن، ولا يزال نحو 168 ألف شخص تحت المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

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