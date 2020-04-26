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اقتصاد

مصر لإدارة الأصول العقارية: نستهدف 756 مليون جنيه إيرادات خلال 2020 /2021

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:32 ص
شركة مصر لادارة الاصول
شركة مصر لادارة الاصول العقارية
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علياء فوزى
كشف المهندس عبد الناصر طه رئيس شركة مصر لإدارة الاصول العقارية التابعة للقابضة للتأمين احدى شركات قطاع الأعمال العام ، أن شركته تستهدف تحقيق إجمالى موارد جارية 756 مليون جنيه خلال 2020/2021 مقابل 505 مليون جنيه محققة عام 2018/2019 وبمعدل نمو يبلغ 49.7 %. 


جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات قطاع الأعمال العام برئاسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة.


وأضاف طه ، أن مصر لإدارة الأصول العقارية تستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات للنشاط خلال 2020/2021 قدره 726 مليون جنيه مقابل 475 مليون جنيه محققة عام 2018/2019 وبمعدل نمو يبلغ 52.9%.


و قال طه ،نسعى لتحقيق صافى أرباح بعام 2020/2021 قدرها 215 مليون جنيه وبحصة للمساهمين فى الارباح بمبلغ 120 مليون جنيه مقابل صافى ارباح قدرها 180 مليون جنيه محققة عام 2018-2019 وبحصة للمساهمين فى الارباح بمبلغ 91 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بحصة المساهمين فى الارباح قدرها 31.1%.


وتعد مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة ، احدى شركات قطاع الاعمال العام من أكبر الكيانات المملوكة للدولة وإسهامها في موازنة الدولة من خلال الأرباح الموزعة ومن خلال مدفوعات الضرائب والرسوم والتأمينات من أكبر الاسهامات ضمن تلك الكيانات.


وتسعى المجموعة لاستمرار هذا النهج في المستقبل من خلال نمو الأعمال في أنشطتها المتعددة التي يحتل كل منها موقع الصدارة بين أقرانه، وهي التأمين بنوعيه ممتلكات وحياة من خلال الكيانات العملاقة صاحبة التاريخ العريق والحصة السوقية الأكبر، ومحفظة الأصول العقارية الأضخم بين الشركات العاملة في مصر والتي تتضمن كنزًا من العقارات التاريخية ذات الطابع المعماري المتميز، بالاضافة لمحفظة الاستثمارات المالية المتنوعة التي تصل قيمتها عن 60 مليار جنيه وأصبحت تدار بفعالية واحترافية طبقًا للرؤية المطبقة منذ العام المالي الماضي بنتائج مشجعة ومبشرة.


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