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عبدالباسط حمودة يوضح خليفته في الغناء ومن المطرب الشعبي الأفضل حاليا.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:35 ص
عبدالباسط حموده
عبدالباسط حموده
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حمزة شعيب
حل المطرب الشعبي عبدالباسط حموده، مساء أمس، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.

وأجاب عبدالباسط عن سؤال من هو أفضل مطرب شعبي الأن ، قائلا: أحمد شيبة هو الأفضل الآن.

وأشار عبد الباسط حمودة، إلى أن محمود الليثي خليفته في الأغاني الشعبية لأنه مطرب يمتلك صوت قوي ومميز، مشيرا إلى أن الليثي دائما ما يحب أن يغني أغاني حمودة. 

 برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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