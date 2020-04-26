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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26-4-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:58 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم فى عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 26 نيسان-ابريل 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا: أحذّرك من المجازفات المالية وتغيير وإرث ربما، وضلوع بعض الزملاء في عمليات مشبوهة عاطفيًا: العلاقة المبتدئة قد لا تستطيع مقاومة الضغوط والحملات المتتالية، وتكون أحداث هذا اليوم بمثابة امتحان حاسم لاستقرارها وديمومتها صحيًا: حافظ على برودة أعصابك، الإرهاق يؤدي إلى مشاكل في المعدة

برج الثور:
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تعالج قضية او شراكة معينة، وتهتم ايضًا بشؤون عائلية ملحّة وقد تتداخل الظروف بعضها ببعض عاطفيًا: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّرًا عن عواطفك الجياشة صحيًا: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية

برج الجوزاء:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغييرات وضرورة ايجاد تسويات على اثر بعض الظروف الطارئة عاطفيًا: أنت حبيب جريء وجذاب وهذا اليوم يفسح لك في المجال لإظهار شهامتك وصفاتك المميّزة لكن تجنّب الغرور صحيًا: وضع صحي مضطرب بعض الشيء يجب الانتباه له والتقيد بالإرشادات الطبية بحذافيرها

برج السرطان:
مهنيًا: أجّل كل قرار حاسم، ويتحدث هذا اليوم عن مشروع خلاّق أو عن قضية جيدة عاطفيًا: رومنسية جديدة تولد في حياتك، كل ما يتم الآن يكون جديًّا ومهمًّا للمستقبل صحيًا: بعض احتمالات المرض بسبب اضطرابات هضمية أو دموية أو جلدية أو ناتجة من الروماتيزم

برج الاسد:
مهنيًا: يشير هذا اليوم الى بلبلة مهنية يكون لأحد الزملاء دور فيها، لكنها سرعان ما تزول عاطفيًا: إنتبه لما ينقل اليك من أخبار ومعلومات ووقائع، الأمر جدّي يا عزيزي، قد يمرّ الشريك بتجربة وتشعر بالخوف صحيًا: خذ قسطًا وافيًا من النوم لأن عملك ومشاكلك العاطفية يغلبان على حياتك

برج العذراء:
مهنيًا: من الحكمة تدارك الأحداث لمنع حصول الأزمات، خُذ حذرك واعمل كل ما في وسعك لمقاومة السلبيات بالإيجابيات عاطفيًا: أمور إيجابية تساهم في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك وتقريب المسافة وتقوية العلاقة صحيًا: غيّر عاداتك السيئة في الغذاء قبل أن تبدأ المشاكل الصحية

:برج الميزان
مهنيًا: تتسلط عليك الأنظار اليوم، وقد تجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تبدل مجرى حياتك المهنية عاطفيًا: الشك غير المبرّر من الشريك يسهم في زيادة التوتر، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة صحيًا: اضطراب معوي يفقدك النشاط والحيوية ويجبرك على التخفيف من الحركة

برج العقرب:
مهنيًا: يحمل هذا اليوم ردود فعل كثيرة تتعلق بحياتك المهنية، وتنتجح في استيعابها عاطفيًا: قد يكون الوقت مناسبًا لحسم علاقة وإنهائها إذا كانت تسبّب لك المتاعب، في الجو ارتياح صحيًا: لا تيأس من عدم التغلب على المصاعب الصحية التي قد تعتريك، بل حافظ على أمل كبير في ذلك

برج القوس:                         
تنتفض على امر أُخفي عنك أو على سر لم تطّلع عليه، وتناقش أمرًا جديًّا جدًّا عاطفيًا: يتحسّن الجو بشكل كبير ويكون اليوم مناسبًا جدًّا للارتباط وللوقوع في الحب ولبدء صفحة جميلة صحيًا: تختفي التوتّرات ويصبح بالإمكان التطرّق إلى المواضيع المهمّة من دون الوقوع في مطبّات الجدال

برج الجدي
مهنيًا: قد يحمل هذا اليوم إيجابيات بسبب أحداث تخصّ بعض الشركاء أو الاصدقاء أو الأفرقاء عاطفيًا: تتعامل مع أمور جديّة وتلاقي دعمًا من الشريك أو تدعمه لمواجهة بعض مشاكله صحيًا: لا تفرط في الاعتماد على طاقتك لإنجاز مشاريعك، فقد تنهار في أي لحظة بفعل الإرهاق

برج الدلو:
مهنيًا: قد لا يلائمك هذا اليوم بل قد يولّد انفعالات شديدة وردود فعل عنيفة عاطفيًا: ساير الوضع ولا تعقّد الأمور أكثر بينك وبين الحبيب، وكن متفائلًا بمستقبل علاقتك به صحيًا: لا تهمل اي عارض ولا تتورّط في أي مشكلة، بل قف على الحياد وابتعد عن الأماكن الخطيرة فقد تصاب بحادث

برج الحوت:
مهنيًا: مصاعب وحواجز تتضاعف هذا اليوم، إيّاك أن تيأس، وحتى لو تعرّضت لاستفزاز، لا ترد عليه باستفزاز آخر عاطفيًا: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيب ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنّه له صحيًا: كن أكثر دقة في إنجاز واجباتك الرياضية الضرورية ولكن ليس إلى حد الإرهاق

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