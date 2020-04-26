اليمن.. مجلس حضرموت يحذر من مؤامرة الإخوان ويبعث رسالة لـ السعودية والإمارات

أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقال الجنوبي بمحافظة حضرموت اليمنية بيانا دعت فيه إلى اليقظة والاستعداد لمجابهة مؤامرات الإخوان على شعب اليمن وقضيته.









ووصفت السلطة المحلية بحضرموت إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الحكم الذاتي في عدن بغير المسؤول وأنه خرق لاتفاق الرياض، وطالبت المجلس الانتقال بالتراجع والعودة إلى تنفيذ الاتفاق.









ودعت السلكات المحلية في حضرموت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للتدخل لإعادة الحكومة اليمنية.









وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، يوم السبت، حالة الطوارئ في محافظات الجنوب، اعتبارا من منتصف الليل.





وقال المجلس في بيان: "في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، إضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي.. وانطلاقا من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو من العام 2017، تقرر أن يتخذ المجلس الانتقالي الإجراءات اللازمة لإنقاذ شعبنا والحفاظ على منجزات ثورته".





وأوضح المجلس أن الإجراءات تتمثل في "إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارا من يومنا هذا السبت 25/4/2020 الموافق 2 رمضان 1441هـ".





من ناحية أخرى، انتقدت الحكومة اليمنية إعلان المجلس الانتقالي، وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن خطوة المجلس ما هي إلا استمرارا للتمرد المسلح في أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. وقالت: "يتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".





ووصف بيان الخارجية اليمنية ما أعلنه المجلس الانتقالي بأنه رفض لتحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، وإصرار على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة".





في السياق ذاته، حاصرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، حيث فرض عدد من الآليات العسكرية التابعة للمجلس طوقا على بوابات البنك المركزي​​​.







