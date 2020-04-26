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فن

بسمة وهبة لـ فريق عمل مسلسل الاختيار: زودتوا فينا روح الوطنية.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:14 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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رنا اشرف
نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتحدثت بسمة عن مسلسل "الاختيار" الذي يتناول السيرة الذاتية للبطل الشهيد "أحمد المنسي" وقالت: "يومين بالكتير وهتلاقوا كل بيت أو سطوح أو عربية معلقين علم مصر".

وأضافت: "مسلسل الاختيار انتوا حقيقي وصلتم لقلوبنا وزودتوا فينا روح الوطنية أوي الواحد وهو بيتفرج لازم يكون ماسك علم مصر، حقيقي برافو نضفتوا عنينا وودانا".

وتابعت بسمة: "أتحدى مسلسل الاختيار والمهلة حلقتين".

وكانت بسمة وهبة، قد أشارت خلال تقديمها برنامج "كل يوم" المذاع على قناة أون إى، إلى أن الجماعات الإرهابية خائفة من عرض المسلسل لكشف جرائم الإرهابى هشام عشماوى وفضحهم، ولذلك يحاربون مصر وهدفهم أيضًا الهجوم على الدراما.
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