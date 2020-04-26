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فن

في عيد ميلاد هشام ماجد.. معلومات لا تعرفها عنه

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل اليوم 16 أبريل، الفنان هشام ماجد بعيد ميلاده ال 40 .

وهشام ماجد ، ممثل وكاتب سيناريو مصري، تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، كون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت بفرقة تمر هندي للإنتاج الفني.

وقدم أعضاء الفرقة، أفلام سخرية من الأفلام المصرية الشهيرة كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل لفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها اتجه إلى الإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل افيش وتشبيه الذي كان يقدم كل حلقة في صورة ساخرة لإحدي كلاسيكيات سينما المصرية.

ثم أنتج لهم حفظي فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحا كبيرا علي مستوي النقاد والإيرادات.

وحاز هذا الفيلم علي جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة عام 2008 مناصفة في فيلم ورقة شفرة أحمد فهمي وشيكو.
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