أيتن عامر تبهر متابعيها بمشهد من فرصة تانية .. ومغردون: تستاهلي جائزة أوسكار

تصدر هاشتاج #ايتن عامر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل التغريدات والصور والفيديوهات " تويتر " بعد أدائها المميز الذي لفت الأنظار في الحلقة الثانية من خلال مسلسل "فرصة ثانية".









وشهدت أحداث الحلقة الثانية قرار زياد بطلاق نور بعدما فكر بهدوء وأيقن أنها لا تناسبه ولا يحبها، خاصة وأنها كانت السبب المباشر في انفصاله عن ملك، وجاء المشهد الذي لاقى إعجاب الكثيرين بمحاولة استعطافه للرجوع عن قراره بهذه الكلمات :"انت بتهزر ؟ انت عايز تشوف يعني غلاوتك عندي قد ايه .. بتطلقني علشان تشوف بحبك ولا لاء منتا عارف اني بحبك وبموت فيك بطل هزار ورجعني تاني ابوس ايدك وسط غضب والدها في محاولة للانتقام منه أبدعت أيتن عامر في إظهار صدمتها من قرار طلاق زياد لها، وهي تتوسل إليه ألا يتركها وأن يرجعا للمأذون ويتزوجا، وتقسم له أنه أكثر شخص أحبته في حياتها، مما أثار تعاطف الجمهور معها ومع توسلاتها تلك؛ التي باءت بالفشل.









وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فرصة تانية" بحادث يتعرض له "زياد"، الفنان أحمد مجدي، حيث يتعرض للضرب من مجموعة بلطجية. وبينما تمكث ملك، الفنانة ياسمين صبري، في المستشفى بعد حادث انقلاب سيارتها، فوجئت الدكتورة المختصة بمتابعتها باختفائها من غرفتها وبحثت عنها عائلتها في المستشفى ولكن بلا جدوى.





وجاءت التعليقات كالاتي :





عن جمال ايتن في المشهد دا تستاهل جايزة اوسكار.





ايتن عامر في فرصه تانيه شخصيه جدا وكلنا عارفنها ومعظمنا قابلناها في حياتنا اللي تقبل علي نفسها انها تحب واحد متجوز او خاطب ومتعملش كنترول علي مشاعرها يبقي هدفها تخرب علاقتي بالثانية النوع ده مش بيبقي مريض نفسيا بس لا دي بتبقي مهزءه لدرجة انها قابله علي نفسها كدة.





فعلًا المشهد بتاع أحمد مجدي و أيتن عامر في فرصة تانية لما طلقها و فضلت تتحايل عليه كتير بيأكد جملة 'اللي عامل تقيل عليك شبعان ذل عند غيرك.





أيتن عامر هنا بتفكرني بواحدة الله يمسيهاا بالخير مكنتش بتحب الا الرجالة المرتبطة.









يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.