رئيس جهاز تنمية العبور: إزالة فورية لبناء روڤ مخالف بالحى التاسع بالمدينة

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لبناء روڤ تحت الإنشاء بالحى التاسع بالمدينة، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف ، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة .





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وفى ذات السياق أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة لإزالة العشوائيات بنطاق الحى الأول وحى الشباب، وذلك بمشاركة أمن الجهاز وشرطة التعمير بالمدينة .





كما وجه المهندس أحمد عمران، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات .



