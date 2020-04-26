AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس جهاز تنمية العبور: إزالة فورية لبناء روڤ مخالف بالحى التاسع بالمدينة

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:32 ص
إزالة المخالفات
إزالة المخالفات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لبناء روڤ تحت الإنشاء بالحى التاسع بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة.


اقرأ ايضًا .. البدء في التسجيل الكترونيًا لحجر 1359 وحدة سكنية في 6 مدن جديدة بمشروع جنة 


وفى ذات السياق أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة لإزالة العشوائيات بنطاق الحى الأول وحى الشباب، وذلك بمشاركة أمن الجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.


كما وجه  المهندس أحمد عمران، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ  الإزالات الفورية للمخالفات.


وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة  في التعامل بحسم مع مخالفات البناء والتعديات،  وإزالتها على الفور لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: حملات مكبرة بالمدن الجديدة لإزالة التعديات والمخالفات

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملتين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدينة

أجهزة المدن الجديدة تواصل إزالة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة

شاهد.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لإزالة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة

جهاز الشروق يتحفظ على 6 معدات ثقيلة قبل الشروع فى بناء مخالف

تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالحى الخامس بمدينة الشيخ زايد

ترشيحاتنا

الملك سلمان يأمر برفع منع التجول جزئيا وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية

قبل 130 عاما .. ضابط مصري يتنبأ بموعد رمضان والعيد 2020

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

امير كرارة يستعين بلازمة فيلم كازابلانكا في مسلسل الاختيار

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

عرض جديد.. اشتري iphone 8 plus نسخة 64 جيجابايت بـ 5450 جنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان

لو بتشتغل في البيت .. 5 عادات يومية خاطئة تضر الظهر