بايرن ميونخ ينهي أزمة مانويل نوير





وكان مانويل نوير هاجم إدارة بايرن ميونخ مؤخرا، بسبب تسريب تفاصيل مفاوضات تجديد عقده مع ا البافاري.

وقال صالح حمديتش في تصريحات لصحيفة " فيلت ام سونتاج" الألمانية:" الخلافات الأخيرة تمت تسويتها داخليا، أنا متفائل بشأن عملية تجديد عقد مانويل نوير".





وأضاف:" مانويل نوير حارس من الطراز العالمي، ويعلم جيدا أنه يحظى أننا نقدره كثيرا في بايرن ميونخ".



وينتهي عد مانويل نوير مع بايرن ميونخ في 2021، وعرضت عليه إداة النادي الألماني التجديد لموسمين فقط، بينما طالب الحارس المخضرم بعقد يمتد لخمس سنوات.





يذكر أن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي)، متوقفة حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا.













أكد صالح حمديتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ الألماني أن الخلافات الأخيرة بين إدارة البافاري ومانويل نوير حارس مرمى الفريق، تم تسويتها داخليا.