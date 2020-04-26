وكيل قيم البرلمان: تجسيد شخصية المنسي في مسلسل الاختيار أعاد للدراما المصرية مكانتها المرموقة

وجه النائب أحمد مصطفى الفرجانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان التحية والتقدير للسيدة منار محمد سليم أرملة الشهيد البطل الصقر العقيد أركان حرب أحمد المنسي على شهادتها فى مسلسل الاختيار الذى يجسد شخصية البطل المنسى وتأكيدها أن الأداء المتميز الذى ظهر من الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار "فاق توقعاتها" وأنه رغم حضورها تصوير بعض المشاهد الداخلية التى تناولت الجانب الاجتماعى والأسرى وحرص فريق العمل بالكامل على أدق التفاصيل وأداءهم الجيد وقتها فإن المشاهدة عبر شاشة التليفزيون تختلف تماما.





وقال " الفرجانى " فى بيان أصدره اليوم، إن تأكيد أرملة الشهيد المنسى أن فريق العمل بذل مجهودا كبيرا جدا ومتميزا وأن مشاهد الإفطار على الشموع كانت بالفعل فى ذلك الوقت، وكذلك تعامله مع الناس كما ظهر يقوم بتوصيل سيدة كبيرة بسيارته، هو كان يفعل ذلك باستمرار، وحرصه على صلة الرحم والود بين زملائه والمجندين هى كلها مواقف حقيقية له إنما هو دليل قاطع أننا أمام واحد من المقاتلين البواسل أصحاب الأخلاق والقيم والتقاليد المصرية الأصيلة.





ووجه النائب أحمد مصطفى الفرجانى التحية والتقدير لجميع صناع هذا المسلسل الناجح وفى مقدمتهم المنتج القدير والوطني تامر مرسى الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى اعادة الاعتبار والريادة للدراما المصرية إقليميا وعربيا وعالميا من خلال إنتاج مثل هذه المسلسلات الوطنية والتى ترسخ للمبادئ والقيم المصرية وحب الانتماء والدفاع عن الدولة المصرية معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة المنتج تامر مرسى على تقديم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التى ستجعل للدراما المصرية مكانتها المرموقة كما كانت من قبل.





وقال " الفرجانى " إن هذا المسلسل كشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهاب والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مؤكدا أن هذه الجماعات الإرهابية أصيبت بالهوس والجنون بمجرد الإعلان عن بث هذا المسلسل على إحدى قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المعظم.

وكانت زوجة الشهيد المنسى قد أكدت أنها تابعت المشاهد بشغف شديد هى وأسرتها و أطفالها، بالأخص نجلتها الصغيرة " عاليا "، التى بدأت توجه العديد من الأسئلة منها يعنى إيه إرهابي، هو ليه " بابا مع هشام عشماوى فى المستشفى مش دا اللى قتله " و" بابا طيب اوى "، حيث كان عمرها أربعة سنوات وقت استشهاد ولدها، بينما، حمزة الابن الأكبر وهو بالصف السادس الابتدائي، هو له دور فى المسلسل، وكان واعيا فى السنوات الأخيرة من حياة الشهيد، ومستوعبا لكل مشاهد الحلقة الأولى، كما أنه وقت التصوير كان متابعا لكل تفاصيله مثلي، فهو ووالده كانت بينهما علاقة صداقة قوية، وكذلك نجلها الأوسط على.





وقالت إن مثل هذه الأعمال الدرامية، التى تجسد بطولات الشهداء، سترسخ فى نفوس الأجيال حب الوطن و أهمية الحفاظ على كل حبة من تراب سيناء، لافتة إلى أن ما يحدث على أرض سيناء هى حرب حقيقة، يقدم فيها كل اليوم بطولات، وأنها تشعر بالفخر الشديد، بزوجها الشهيد وأنه ترك لأولاده يفتخرون به.





وعن الصورة المتداولة، لطفل يدعى زين يجلس أمام شاشة التليفزيون، يتابع مشاهد المسلسل بشغف ويرتدى كاب القوات المسلحة، قالت، ليست لنجلها، إن أطفالها هم " حمزة، علي، علياء "، وليس فيهم اسم زين.





وأضافت أن المشهد الذى جسدته الصورة المتداولة، هو المكسب الحقيقى من العمل الفني، التى تزرع فى نفوس الأجيال الحالية قيمة تراب الوطن.





تجدر الإشارة إلى أنه يوم 7 من يوليو عام 2017، سطر التاريخ ملحمة وطنية جديدة على أرض سيناء الحبيبة، و هى معركة " البرث " وقدم فيها الضباط والجنود أرواحهم فداء لبلدهم وإحباط مخطط الدولة الداعشية وقتها بالسيطرة على منطقة البرث وعدد من الأكمنة الحدودية فى مدينة رفح بشمال سيناء، لإعلان الدولة الإسلامية.





واستشهد فى تلك المعركة الباسلة اثنين من قائدى الكتيبة 103 صاعقة و هما الشهيدان، العقيد أحمد منسى والرائد أحمد الشبراوى أبناء محافظة الشرقية وعدد من الضباط والجنود.





والعقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، هو و لد ١٩٧٧م، فى مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة ٩٢ حربية عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة ٩٩٩ قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة، و التحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم «SEAL» عام ٢٠٠١ ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٦، حصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام ٢٠١٣، وتولى قيادة الكتيبة «١٠٣» صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامى حسنين الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام ٢٠١٦ .





وقدم الشهيد روحه فى معركة البرث دفاعا عن أرض سيناء، حيث حاصر التكفريون منطقة التمركز، وقام بالتعامل معهم متقدما الكتيبة لحماية ارواح الجنود و الضباط ونحج فى قتل العديد من الإرهابيين حتى استشهد و سلاحه فى يده.