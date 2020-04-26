AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يكلف مجدي نجاح لرئاسة مدينة قليوب خلفا لحامد طلبة

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:09 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محاف القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بتكليف مجدي نجاح مصطفى من العاملين بالديوان العام بالمحافظة بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب بجانب عمله مديرا تنفيذيا لبورصة الدواجن لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.


وجاء قرار الهجان بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.


وعلى القرار رقم 880 لسنة 2019 وعلى ما أرتأه المحافظ للصالح العام بتكليف تكليف مجدي نجاح مصطفى من العاملين بالديوان العام بالمحافظة بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب بجانب عمله مديرا تنفيذيا لبورصة الدواجن لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.


وأوضح القرار في مادته الثانية أنه ينفذ القرار فور صدوره حيث جاء تكليف مجدي نجاح خلفا لحامد طلبه رئيس مدينة قليوب السابق والذي أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية.


وكانت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية قد تمكنت من فض سوق الأحد الاسبوعى بشبين القناطر وذلك فى إطار تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بوقف الأسواق الأسبوعية ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة للقيادات ورؤساء المدن في القليوبية

بسبب التعديات والزرائب.. تفاصيل إقالة رئيس مدينة بنها ونائبه

استبعاد رئيس مدينة سرس الليان ومدير المستشفى العام لتدنى مستوى النظافة

صداع مزمن في رأس المحافظين .. القمامة تتسبب في إقالة قيادات المحليات .. وعزل رؤساء أحياء ومدن فى القليوبية وأسوان والجيزة

3 مديرين لأداء عمل وكيل التعليم بسوهاج.. والتنظيم والإدارة: باطل

محافظ كفر الشيخ يكلف جمال يونس رئيسا لمركز ومدينة الحامول

ترشيحاتنا

رابع أيام رمضان.. الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل.. ودرجات حرارة مرتفعة على القاهرة والصعيد

السعودية تعلن 31 شرطا لـ رفع حظر التجول الجزئي

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات.. تعرف على قيمة العلاوات الخمس للمستحقين

إنه كابوس.. بيل جيتس يصدم العالم بتوقعات محبطة عن كورونا

لو بتشتغل في البيت .. 5 عادات يومية خاطئة تضر الظهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان