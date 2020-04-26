محافظ القليوبية يكلف مجدي نجاح لرئاسة مدينة قليوب خلفا لحامد طلبة

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بتكليف مجدي نجاح مصطفى من العاملين بالديوان العام بالمحافظة بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب بجانب عمله مديرا تنفيذيا لبورصة الدواجن لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.





وجاء قرار الهجان بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.





وعلى القرار رقم 880 لسنة 2019 وعلى ما أرتأه المحافظ للصالح العام بتكليف تكليف مجدي نجاح مصطفى من العاملين بالديوان العام بالمحافظة بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب بجانب عمله مديرا تنفيذيا لبورصة الدواجن لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.





وأوضح القرار في مادته الثانية أنه ينفذ القرار فور صدوره حيث جاء تكليف مجدي نجاح خلفا لحامد طلبه رئيس مدينة قليوب السابق والذي أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية.





وكانت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية قد تمكنت من فض سوق الأحد الاسبوعى بشبين القناطر وذلك فى إطار تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بوقف الأسواق الأسبوعية ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.