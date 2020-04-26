منة فضالي تشارك متابعيها بصور من كواليس "مقابلة مع السيد آدم"





وعلقت منة فضالي "كواليس مسلسل مقابلة مع السيد آدم تأليف وإخراج أستاذ فادي سليم مع نجوم سوريا لأول مرة النجم الأستاذ غسان مسعود.





والنجم والصديق الغالي محمد الأحمد والنجمة رنا شميس والجميلة النجمة كارمن لبس والصديق الفنان وسيم رحبي والنجم السدير مسعود والصديق الفنان مصطفى المصطفى.







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وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى: عمرى - قمر منورة







يذكر أن آخر أعمال منة فضالي الفنية مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولة المسلسل كلًا من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبد العزيز، صبري فواز وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، ومن إخراج تامر حمزة.









نشرت الفنانة منة فضالى صور لها من كوليس مسلسل مقابلة مع السيد آدم من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".