منة فضالي تشارك متابعيها بصور من كواليس "مقابلة مع السيد آدم"

كواليس مسلسل مقابله مع السيد ادم تاليف واخراج استاذ فادي سليم مع نجوم سوريا لاول مره النجم الاستاذ غسان مسعود والنجم والصديق الغالي محمدالاحمد والنجمه رنا شميس والجميله النجمه كارمن لبس و الصديق الفنان وسيم رحبي والنجم السدير مسعود والصديق الفنان مصطفي المصطفي 🎥🎥🎥🎥 انتاج شركهphonix group 🔪🔪🔪 🔪🔪 #مسلسل_مقابلة_مع_السيد_آدم #سورية_دراما الساعة 12:00 ضهرًا والاعادة الساعة23:00 ليلًا #سورية_الفضائيه الساعة 17:05 عصرًا والاعادة الساعة 03:00فجرًا #الرشيد_العراقية الساعة11:00مساءً بتوقيت العراق #أبوظبي ابتداءً من 1 رمضان حصريا على ADtv و#أبوظبي_tv ابتداءً من 16رمضان من خلال اللينك https://t.co/ufR5fY8vNZ #تلفزيون_لنا 23:00 ليلًا #تلفزيون_سما ......... #مسلسل_مقابلة_مع_السيد_آدم #إخراج_فادي_سليم #رمضان_كريم #رمضان_2020 #أبوظبي #سوريا_دراما #الفضائية_السورية #تلفزيون_لنا #سماtv #الرشيد #الشرقية #25وياك #AD_tv رمضان كريم للجميع❤️