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فن

منة فضالي تشارك متابعيها بصور من كواليس "مقابلة مع السيد آدم"

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة منة فضالى صور لها من كوليس مسلسل مقابلة مع السيد آدم من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت منة فضالي "كواليس مسلسل مقابلة مع السيد آدم تأليف وإخراج أستاذ فادي سليم مع نجوم سوريا لأول مرة النجم الأستاذ غسان مسعود.

والنجم والصديق الغالي محمد الأحمد والنجمة رنا شميس والجميلة النجمة كارمن لبس والصديق الفنان وسيم رحبي والنجم السدير مسعود والصديق الفنان مصطفى المصطفى.

إنتاج شركة phonix group� #مسلسل_مقابلة_مع_السيد_آدم".

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى: عمرى - قمر منورة

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي الفنية مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولة المسلسل كلًا من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبد العزيز، صبري فواز وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، ومن إخراج تامر حمزة.


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كواليس مسلسل مقابله مع السيد ادم تاليف واخراج استاذ فادي سليم مع نجوم سوريا لاول مره النجم الاستاذ غسان مسعود والنجم والصديق الغالي محمدالاحمد والنجمه رنا شميس والجميله النجمه كارمن لبس و الصديق الفنان وسيم رحبي والنجم السدير مسعود والصديق الفنان مصطفي المصطفي 🎥🎥🎥🎥 انتاج شركهphonix group 🔪🔪🔪 🔪🔪 #مسلسل_مقابلة_مع_السيد_آدم #سورية_دراما الساعة 12:00 ضهرًا والاعادة الساعة23:00 ليلًا #سورية_الفضائيه الساعة 17:05 عصرًا والاعادة الساعة 03:00فجرًا #الرشيد_العراقية الساعة11:00مساءً بتوقيت العراق #أبوظبي ابتداءً من 1 رمضان حصريا على ADtv و#أبوظبي_tv ابتداءً من 16رمضان من خلال اللينك https://t.co/ufR5fY8vNZ #تلفزيون_لنا 23:00 ليلًا #تلفزيون_سما ......... #مسلسل_مقابلة_مع_السيد_آدم #إخراج_فادي_سليم #رمضان_كريم #رمضان_2020 #أبوظبي #سوريا_دراما #الفضائية_السورية #تلفزيون_لنا #سماtv #الرشيد #الشرقية #25وياك #AD_tv رمضان كريم للجميع❤️

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