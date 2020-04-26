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سبب واحد.. تاجر بسوق الجملة يكشف سبب انخفاض أسعار الخضراوات بالأسواق.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:07 م
تاجر ب سوق الجملة
تاجر ب سوق الجملة
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شيرين عادل
قال الحاج رمضان سعد، تاجر خضراوات بسوق الجملة في 6 أكتوبر، إن هناك وفرة في الخضراوات بالسوق وأسعارها فى متناول الجميع خاصة، موضحا أن المشروعات القومية هى السبب الرئيسى في وفرة السلع بجميع الأماكن.

وأضاف الحاج رمضان سعد، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن هناك بشائر لبعض الفواكه ومنها الخوخ، والبطيخ. 

وأشار الحاج رمضان، إلى أن متوسط أسعار البطيخ يتراوح ما بين 15 و30 جنيها، وهي فى متناول الجميع، منوها إلى أن عربات نقل الخضار والفواكه وبيعها عملت على إحداث التوازن مع المستهلك لكونها نوعا من التنافس فى الأسواق.

وأكد أن أسعار الخضراوات مناسبة ولا زيادة فيها، خاصة مع إقبال العديد من الأسر على تخزين الفواكه والخضراوات خلال شهر رمضان تجنبا للتردد كثيرا على الأسواق.

وأوضح الحاج رمضان أن الدولة حاربت جشع التجار من خلال حملات الرقابة المتكررة على الأسواق.
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