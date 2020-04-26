366 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا

سجلت إنجلترا 366 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في إنجلترا إلى 18.420 حالة.





في وقت سابق رجح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ألا تتمكن بلاده من إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل العام المقبل.





وقال راب "نبحث في احتمالية إنتاج لقاح، ليس مرجحا أن يؤتي ذلك بثماره هذا العام لكنه قد يكون مهما جدا إذا كانت هناك موجات شديدة من فيروس كورونا حول العالم قادمة في الطريق".



