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أخبار العالم

366 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:27 م
366 وفاة جديدة بفيروس
366 وفاة جديدة بفيروس كورونا في انجلترا
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قسم الخارجي
سجلت إنجلترا 366 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في إنجلترا إلى 18.420 حالة.

في وقت سابق رجح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ألا تتمكن بلاده من إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل العام المقبل.

وقال راب "نبحث في احتمالية إنتاج لقاح، ليس مرجحا أن يؤتي ذلك بثماره هذا العام لكنه قد يكون مهما جدا إذا كانت هناك موجات شديدة من فيروس كورونا حول العالم قادمة في الطريق".

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فقد بلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن أكثر من 20 ألف حالة.
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