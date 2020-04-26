سلع رمضان.. خصم 20% على المنتجات الأساسية من وزارة التموين

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير السلع الخاصة بشهر رمضان من السلع الأساسية من السكر والزيت والفول، والسلع التى يتم استهلاكها فى شهر رمضان الكريم، فى جميع المحلات التجارية وفروع الجملة والنصف جملة التابعة للشركة المصرية.
وقال أحمد عبد اللطيف، وكيل وزارة التموين، فى تصريحات تلفزيونية، إن الكميات المطروحة من السلع كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية والاستهلاكية متوفرة فى جميع المحافظات بأسعار فى متناول الجميع، وأنه يتم العمل على راحة المستهلكين جميعًا، وأن تخفيضات السلع تصل إلى 20% للتيسير على المواطنين.
وتقوم منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة أيضًا بإتاحة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، كما حرص المواطنون على عدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.