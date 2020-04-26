جهاز حماية المستهلك يقرر إيقاف بث إعلان قطونيل لعدم احترامه الذوق العام والعادات

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهك قرارا بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الملابس الداخلية ماركة "قطونيل"، الذي يتم بثه خلال شهر رمضان عبر القنوات الفضائية، لما يحمله من انتهاك واضح للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية، ومخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات ومخالفة قانون العقوبات المصري.





وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم، الأحد، أنه تم استدعاء ممثلي الشركة صباح اليوم، الأحد، وإعلانها بقرار مجلس إدارة الجهاز بوقف بث الإعلان على جميع القنوات الفضائية، وأبدى الممثل القانونى للشركة الالتزام التام بوقف بث الإعلان وتفاعلهم مع قرار جهاز حماية المستهلك حفاظًا على قيم وتقاليد المجتمع المصرى.





وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هذا الإعلان يخالف مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون العقوبات، ومخالف أيضًا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841- 2005، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 57 من قانون حماية المستهلك، وتم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار جهاز حماية المستهلك مرفقًا به التزام الشركة بوقف بث الإعلان اعتبارًا من اليوم.





ووجه عبد المعطى رسالة للشركات بالالتزام بالقواعد العامة والآداب فى اختيارهم لما يتم بثه من إعلانات وعدم نشر مثل هذه النوعية من الإعلانات للترويج لمنتجاتها لما له من تأثير سلبي على المجتمع.