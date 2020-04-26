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محافظات

إزالة مغسلة سيارات مخالفة على أرض أملاك دولة بمركز ههيا

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:54 م
ازالة مغسلة
ازالة مغسلة
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة ههيا بتنفيذ الإزالة الفورية لمغسلة سيارات مقامة علي أرض  أملاك الدولة بمساحة 410  مترآ تعمل بدون ترخيص.


جاء ذلك خلال جوله المحافظ مساء أمس بمركز ومدينه ههيا لمتابعة أعمال التطهير ورفع القمامة والتأكد من مدي إلتزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءًا من الخامسه مساء.


وكذلك إلتزام المواطنين بتوقيت حظر التجوال من التاسعه مساء ضمن الاجراءات الأحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


وعلى الفور قام العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة ههيا بإستخدام معدات رئاسة المركز بتنفيذ الإزالة الكاملة لمغسلة السيارات المقامة بالمخالفة على أرض أملاك دولة ومساواة المخالفة حتى منسوب سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المغسلة المخالف.


وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية بتفعيل اللجان الميدانية على مدار الساعة للمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والعزب لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا وتطبيق القانون على غير الملتزمين

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