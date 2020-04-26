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أخبار العالم

رعب وهلع في كوريا الشمالية.. تفاصيل جديدة عن حالة كيم جونج أون

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن هناك مؤشرات على أن حالة من الرعب تسود عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج، مع تعطل حركة القطارات في البلاد، وسط شائعات عن وفاة زعيم البلاد كيم جونج أون.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر قولها إن مروحيات تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق بيونغ يانغ، فيما هرع المواطنون إلى المحلات، بالإضافة إلى تعطل حركة القطارات داخل البلاد ومع الصين.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم، بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 أبريل الماضي. 

وكانت آخر مرة تحدثت فيها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، بشأن مكان زعيمها، عندما أوردت خبرا عنه وهو يرأس اجتماعا في 11 أبريل.

وصباح الأحد، أفاد الراديو الرسمي لكوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونج أون شكر عمال وموظفين كوريين، في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد الشائعات التي تحدثت عن مرضه ووفاته.

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