اتحاد الكرة السعودي يشكر رينارد لهذا السبب

تقدم ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالشكر والتقدير إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، والمدير الفني للمنتخب الأولمبي سعد الشهري، وكافة الأجهزة الفنية والإدارية بالمنتخبات الوطنية، على مبادراتهم بتخفيض رواتبهم.





ويأتي ذلك في ظل توقف النشاط الكروي بقرار من اتحاد الكرة، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.





وثمن ياسر المسحل هذه المبادرة التي تأتي تضامنًا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والتي شملت إيقاف منافسات كرة القدم اعتبارًا من 15 مارس الماضي وحتى إشعار آخر.