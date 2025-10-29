إيمان كريم تستقبل المدير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف" لبحث التعاون

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، الدكتورة زينة توكل، المدير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف"، في لقاء تناول بحث سُبل التعاون بين الجانبين بما يخدم قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون المشتركة بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق "قادرون باختلاف"، والتي تسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجانبين، بما ينعكس على تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق المبادرات التنموية الهادفة إلى دعم دمجهم الكامل في المجتمع.

المقترحات العملية لتجاوز التحديات أمام ذوي الإعاقة

كما طرح المجلس عددًا من المقترحات العملية لتجاوز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتابعها المجلس من خلال الشكاوى والتقارير الواردة إليه، وعلى رأسها التحديات المتعلقة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، باعتبارها المدخل الأساسي للحصول على مختلف الحقوق والخدمات.

كما ناقش الطرفان التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من الملفات، وجرى بحث الآليات التي يمكن أن يقدّمها الصندوق لدعم جهود المجلس في تحسين جودة الخدمات وتطوير البرامج الموجهة لهذه الفئة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك لاستثمار الفرص المتاحة وتبادل الخبرات بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التعاون البنّاء مع صندوق قادرون باختلاف باعتباره أحد الأدوات الداعمة لتنفيذ رؤية الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعتبرت تكامل الجهود بين المجلس والصندوق خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في هذا الملف الحيوي، بما يضمن تقديم خدمات أكثر فاعلية وشمولاً لكل الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.