انتو مهزئين زى ريهام .. أيتن عامر توجه رسالة إلى الفتيات من وحي "فرصة تانية"

بعد مشهد طلاق " ريهام" آيتن عامر من " زياد " أحمد مجدي في مسلسل " فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة لكل الفتيات اللاتي يتابعنها على موقع التدوينات القصيرة " تويتر".





وقالت آيتن عامر من خلال تغريدتها: " فاكرين نفسكوا أقويا زي ملك بس انتوا مهزئين زي ريهام"، وذلك في إشارة منها إلى إن ياسمين صبرى " ملك " قوية وعدم ضعفها بسبب خيانة حبيبها وهو أحمد مجدى .





وتطورت العلاقة بين ريهام – أيتن عامر – وزياد – أحمد مجدى – فى أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فرصة تانية" وذلك بعدما وافق على الزاوج منها، ولكنه تركها فى حفل زفافهما بعدما علم بتعرض خطيبته السابقة ملك – ياسمين صبرى- لحادث ونقلها إلى المستشفى، لتنهار ريهام فى الحفل وتطلب من والدها معرفة ماذا حدث وما السبب وراء ترك زياد للحفل.





وتذهب ريهام إلى ملك فى منزلها ولكنها تكتشف أنها تعرضت لحادث وتتواجد فى المستشفى وتذهب لها هناك وتدخل فى مشادة كبيرة معها بسبب غيرتها من حب زياد لها وتخبرها بأنها اكثر شخص تكرهه فى حياتها، وبعد ذلك تذهب بصحبة والدها إلى منزل زياد وتدخل فى مشادة معه فيطلقها لأنه ندم على الزواج منها.





ويتعرض زياد للاعتداء من بلطجية فى الطريق ويتم نقله للمستشفى، وفى نفس الوقت، يذهب مدحت- دياب- الى المستشفى بعد معرفة تواجد زوجته مريم – هبة مجدى - هناك حيث أنه يراقبها بالموبايل ولكن والدها يطرده ويرفض عودة ابنته معه ويهدده برفع قضية عليه وأخد زينة ابنتها منه، ويعرف مدحت ما حدث لملك وأنها فقدت الذاكرة، وفجأة تختفى ملك من المستشفى ولا يوجد لها أثر.



