جامعة قناة السويس: ندوات متكاملة حول الأمن الفكري وإدارة الوقت ومخاطر المخدرات التخليقية

نظمت جامعة قناة السويس، سلسلة من الندوات التوعوية المتخصصة التي استهدفت طلاب المدارس بالمجمع التعليمي، في إطار دورها المجتمعي الرائد في بناء وعي النشء وتعزيز السلوكيات الإيجابية تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عُقدت ندوة بعنوان "الأمن الفكري في مواجهة إيذاء الذات" بالمدرسة الابتدائية لغات بالمجمع التعليمي، واستهدفت 55 من طلاب المدرسة، وقدّمتها الدكتورة عزة أحمد محمد الديب، مدرس أصول التربية بكلية التربية، حيث تناولت مفهوم الأمن الفكري وأهميته، وسبل تحقيقه، إلى جانب تسليط الضوء على ظاهرة إيذاء الذات من حيث أشكالها وأسبابها، وطرق التغلب عليها، مع توضيح كيفية تمكين الفتاة من حماية نفسها فكريًا من هذه الظاهرة.

وتم تنظيم ندوة بعنوان "إدارة الوقت بين الدراسة والإنجاز" بالمدرسة الابتدائية لغات بالمجمع التعليمي، واستهدفت 95 من طلاب المدرسة، وقدّمها الدكتور عمرو محمد مصطفى فتحي، مدرس بكلية التربية، حيث ركزت الندوة على تعريف الأطفال بقيمة الوقت، وتنمية مهارات تنظيم اليوم، والربط بين الدراسة والنجاح، إلى جانب غرس القيم الدينية والأخلاقية، وشرح أساليب تنظيم الوقت وتقسيمه بما يسهم في تحقيق الإنجاز.

وفي إطار التوعية بالمخاطر المجتمعية، عُقدت ندوة بعنوان "المخدرات التخليقية – الخطر الصامت" بالمدرسة الابتدائية الرسمية لغات بالمجمع التعليمي، واستهدفت 37 من طلاب المدرسة، وقدّمتها الدكتورة مارينا عادل جبره أقلاديوس، مدرس مساعد طب نفسي بكلية الطب، حيث تناولت تعريف المخدرات التخليقية وطرق تعاطيها، وتأثيراتها الصحية، ومخاطرها الاجتماعية، وأسباب انتشارها، بالإضافة إلى استعراض سبل الوقاية منها.

تأتي هذه الندوات في إطار حرص جامعة قناة السويس على تعزيز الوعي لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية، بما يسهم في دعم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.