حينما تتحول السيول إلى مورد.. محافظ جنوب سيناء يتابع حصاد الأمطار بوادي فيران وسانت كاترين

المحافظ خلال التفقد
المحافظ خلال التفقد

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، منظومة الحماية من أخطار السيول بوادي فيران بمدينة أبو رديس، في إطار متابعة كفاءة المشروعات المنفذة لمواجهة التقلبات الجوية، والحد من مخاطر السيول.

وأشاد المحافظ بجهود الدولة في إنشاء منظومة متكاملة للحماية، مؤكدًا أن المنشآت أثبتت كفاءتها وفاعليتها خلال العواصف التي ضربت المحافظة يومي 22 و25 مارس، خاصة في مناطق سانت كاترين ووادي فيران، إلى جانب سدود سعال، والنصب الأعلى، وزغرة الأعلى، والتي تنبع من سانت كاترين وتصب في حوض وادي دهب بمدينة دهب، حيث تجاوزت كميات المياه المتجمعة نحو 2.75 مليون متر مكعب.

وتابع المحافظ الحالة الفنية لسد وادي سيلاف رقم (1)، الذي أدى دورًا محوريًا في حماية وادي فيران خلال العاصفة الأخيرة، بعدما استوعب ما يقرب من مليون متر مكعب من المياه، بما ساهم في تقليل حدة السيول وحماية المنطقة.

وأشار إلى تنفيذ عدد (5) سدود على أودية سيلاف والأخضر، إلى جانب إنشاء حاجز توجيه بوادي سيل العمليات، بهدف حماية منطقة فيران، وطريق أبو رديس – سانت كاترين، وخط مياه غرب النفق – سانت كاترين، فضلًا عن تأمين التجمعات البدوية وقرية فيران من أخطار السيول.

وامتدت الجولة إلى مدينة سانت كاترين، حيث تفقد المحافظ بحيرتي رقم (1) و(2)، اللتين استوعبتا نحو 650 ألف متر مكعب من المياه خلال العاصفتين الأخيرتين، وأسهمتا بشكل مباشر في حماية المدينة ومنشآتها الحيوية والاستراتيجية.

واستعرض جهود وزارة الموارد المائية والري، التي شملت تنفيذ بحيرتين صناعيتين، وسد على وادي الإسباعية بسعة تخزينية بلغت نحو 50 ألف متر مكعب، إلى جانب إنشاء 242 بحيرة جبلية، بإجمالي حصاد مائي يقارب 500 ألف متر مكعب خلال موجة الأمطار الأخيرة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في إدارة مياه الأمطار، إذ لا تقتصر على درء المخاطر فحسب، بل تسهم أيضًا في تغذية الخزان الجوفي السطحي، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمحافظة.

