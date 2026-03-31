الأوقاف تفتح باب التقدم لاختيار المحكمات الدوليات والمحليات في المسابقات القرآنية

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة تهدف إلى اختيار المحكمات الدوليات والمحليات وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة للعناية بالقرآن الكريم وأهله ودعم الكفاءات النسائية المتميزة في مجال التحكيم القرآني.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور المرأة في المسابقات القرآنية الكبرى وإتاحة الفرصة للمتخصصات للمشاركة في تقييم المتسابقين والمتسابقات بناء على معايير دقيقة ومهنية عالية تضمن جودة التحكيم في المحافل المحلية والدولية.

وحددت وزارة الأوقاف الفئات المستهدفة من هذا الإعلان والتي تشمل عضوات هيئة التدريس المتخصصات في علوم القرآن والقراءات بالإضافة إلى شيخات المقارئ المعتمدات وعضوات المقارئ المعتمدات اللاتي يمتلكن الخبرة اللازمة في هذا المجال.

كما أتاحت الوزارة الفرصة للحاصلات على المركزين الأول أو الثاني في المسابقات القرآنية العالمية للتقدم للمسابقة وذلك للاستفادة من تجاربهن الناجحة وخبراتهن العملية في القراءات والتجويد بما يسهم في إعداد جيل جديد من المحكمات القادرات على تمثيل مصر في المسابقات العالمية.

ودعت الوزارة الراغبات في المشاركة والاطلاع على الشروط التفصيلية للتقديم إلى الدخول عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك على موقع أوقاف أونلاين لاستكمال بياناتهن وتقديم الطلبات إلكترونياً.